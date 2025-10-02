Teenager wird für Eichhörnchen gehalten – tot

Tragischer Tod in den USA. Ein 17-Jähriger ist bei einem Jagdausflug versehentlich erschossen worden. Ein Jagdkollege hatte ihn für ein Eichhörnchen gehalten.

Es sind traurige Zeilen, die Freunde der Familie Ryan vor wenigen Tagen auf der Spendenplattform Gofundme.com niedergeschrieben haben. «Unsere liebe Freundin Heidi steht vor einer unvorstellbaren Tragödie», ist dort zu lesen. «Ihr geliebter Sohn Carson wurde viel zu früh durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen.»

Carson Ryan war erst 17 Jahre alt. Der Teenager aus Washington im US-Bundesstaat Iowa starb bei einer Eichhörnchenjagd im ländlichen Brighton, wie das Ministerium für natürliche Ressourcen von Iowa in einer Mitteilung schreibt.

Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Samstagnachmittag. Doch was war geschehen?

Schuss traf Carson am Hinterkopf

Ein Mitglied seiner Jagdgesellschaft habe Carson für ein Eichhörnchen gehalten, schreibt das Ministerium. Er habe einen Schuss abgegeben – und Carson am Hinterkopf getroffen.

Carson sei daraufhin ins UI Health Care Medical Center gebracht worden, wo er seinen Verletzungen erlegen sei.

Carson war vielseitig talentiert

Der 17-Jährige war leidenschaftlicher und begabter Sportler. Er war Footballspieler beim Highschool-Team Washington Demons, wie Bilder von ihm auf Gofundme.com und auf der Facebook-Seite der Washington Demons zeigen.

Ausserdem habe sich Carson einen begehrten Platz im All-Academic-Team im Basketball erkämpft. Das berichtet «Southeast Iowa Union». Highschool-Sportler, die diesem Team angehören, werden über ein spezielles Anerkennungsprogramm gefördert.

Der Teenager qualifizierte sich laut Bericht ausserdem als Mitglied des Leichtathletikteams für die Landesmeisterschaften in der 4x800-Meter-Staffel.

Spendenaufruf für Familie gestartet

Die Freunde der Familie Ryan haben auch einen Spendenaufruf gestartet. Innert weniger Tage kamen bereits mehr als 56'000 US-Dollar zusammen. Das Geld soll der Familie helfen, die finanzielle Last abzufedern.

«Kein Elternteil sollte jemals einen so herzzerreissenden Verlust erleben müssen, und unsere Herzen sind gemeinsam mit ihrem gebrochen», heisst es auf der Seite. «Carson war ein Sohn, ein Freund und ein strahlendes Licht für alle, die das Privileg hatten, ihn zu kennen.» Sein Verlust hinterlasse eine unermessliche Leere.

Und weiter: «Jeder Beitrag – ob gross oder klein – bedeutet unendlich viel und ist ein Zeichen der Liebe und des Zusammenhalts.» Das Spendenziel beträgt 70'000 Dollar.