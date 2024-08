Während eines Gewitters am Mittwoch suchten zwei Jugendliche Schutz unter einem Baum. Ein fataler Fehler. Ein Blitz schlug ein und traf einen der Jungen.

Ein 15-Jähriger ist in Baden-Württemberg vom Blitz erschlagen worden. Er habe sich zusammen mit einem anderen Jugendlichen während eines Gewitters auf einer Anhöhe unter einem Baum aufgehalten, teilte die Polizei in Aalen am Donnerstag mit. Der zweite Jugendliche sei bei dem Blitzeinschlag schwer verletzt worden.

Er kam ins Spital. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in der Gegend von Welzheim zwischen Stuttgart und Aalen. Am Mittwoch zogen Unwetter über weite Teile Deutschlands, darunter auch Teile von Baden-Württemberg.