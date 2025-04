1/4 In Deutschland gab es mehrere Anschläge in der vergangenen Zeit. Behörden ermitteln wegen einer möglichen gezielten Steuerung aus dem Ausland. Russland könnte dahinterstecken. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Sicherheitsbehörden prüfen mögliche ausländische Steuerung von Anschlägen in Deutschland

ZDF berichtet über verdächtige Internet-Suchanfragen aus Russland vor Anschlägen

Zwei Vorfälle: Messerangriff in Mannheim und Brand am Leipziger Flughafen

AFP Agence France Presse

Nach mehreren mutmasslichen Anschlägen in Deutschland im vergangenen Jahr gehen Sicherheitsbehörden möglichen Hinweisen auf eine gezielte Steuerung aus dem Ausland nach. Dazu liefen nun «Überprüfungen», die Hinweise würden «sehr ernst genommen», sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Zuvor hatte das ZDF über eine mögliche russische Einflussnahme oder Mitwirkung unter anderem an dem Messerangriff von Mannheim vom Mai 2024 berichtet.

Der Ministeriumssprecher sagte weiter, dass bei den Ermittlungen zu einzelnen Anschlägen «sehr genau geprüft» werde, ob es im Hintergrund eine «Finanzierung» oder «Steuerung» gegeben habe.

Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es dazu aber «keine klaren Anhaltspunkte». Zu konkreten Ermittlungen könne er sich ohnehin nicht äussern.

«Ich glaube, es ist völlig offensichtlich»

Das ZDF berichtete am Sonntag von verdächtigen Internet-Suchanfragen aus Russland im Vorfeld von Anschlägen im vergangenen Jahr und zog auch Verbindungen zu Wahlterminen. Auffälligkeiten habe es demnach neben dem Angriff von Mannheim Ende Mai kurz vor der Europawahl mit einem getöteten Polizisten auch im Fall des Brandes im DHL-Luftfrachtzentrum am Leipziger Flughafen im Juli gegeben. Wenige Wochen später fand in Sachsen eine Landtagswahl statt.

«Ich glaube, es ist völlig offensichtlich, dass diese digitalen Spuren und die Auswertung und Analyse dieser digitalen Spuren ein wichtiger Baustein dafür sein können, der Wahrheit deutlich näherzukommen, und insofern sollte man das mit einbeziehen», sagte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz dazu dem ZDF. «Die Verdichtung vor den Wahlen ist evident.»