Am Samstag um 10 Uhr wird Papst Franziskus in Rom beerdigt. Die Stadt befindet sich vor dem Grossereignis im Ausnahmezustand. Blick begleitet die Trauerfeier im Ticker.

05:37 Uhr Rom und die Welt nehmen Abschied von Papst Franziskus Papst Franziskus wird am Samstag in Rom zur letzten Ruhe gebettet. Im Anschluss an die Trauerfeier auf dem Petersplatz wird sein Sarg in die Basilika Santa Maria Maggiore gebracht. Dort wird das verstorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche beigesetzt.



Die Stadt Rom rechnet mit rund 200'000 Trauergästen. Auch zahlreiche Staatsgäste haben ihr Kommen angekündigt, unter ihnen US-Präsident Donald Trump, dessen argentinischer Amtskollege Javier Milei, der französische Präsident Emmanuel Macron, der ukrainische Präsident Selenski, sowie der britische Thronfolger Prinz William. Russlands Präsident Putin habe derweil «keine Pläne», teilzunehmen, teilte der Kreml am Dienstag mit. Aus der Schweiz reisen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Sittener Bischof Jean-Marie Lovey in die Ewige Stadt. Lovey vertritt die Schweizer Bischofskonferenz. Insgesamt erwartet der Vatikan rund 170 ausländische Delegationen. Mit Blick live dabei



Blick überträgt die Trauerfeier ab 9.30 Uhr live. Die Messe für den verstorbenen Papst zelebriert der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re.



An einigen Orten in der Schweiz können Gläubige das Requiem auch gemeinsam in der Kirche verfolgen. So gibt es Live-Übertragungen der Beisetzung in der Kirche Notre-Dame de la Paix in La Chaux-de-Fonds, in Lugano sowie in Balerna nahe Chiasso.



Franziskus brachte vor seinem Tod neue Regeln für bescheidenere Trauerzeremonien für Päpste auf den Weg. Der erneuerte Ritus soll – wie Franziskus betonte – unterstreichen, dass die Beerdigung eines Papstes die eines «Hirten und Jüngers Christi ist und nicht die eines mächtigen Mannes dieser Welt». In der Kirche Santa Maria Maggiore wird Papst Franziskus zur ewigen Ruhe gelegt. Foto: AFP vor 11 Minuten vor 11 Minuten Trauergottesdienst nähert sich dem Ende Die Trauerfeier nähert sich dem Ende zu und Kardinal Giovanni Battista Re spricht nun die letzte Lobrede und Verabschiedung. Darin empfiehlt er die Seele des Papstes Gott und bittet um Trost für die römisch-katholische Kirche. «Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns die Seele von Papst Franziskus, dem Bischof der Katholiken, der zärtlichen Barmherzigkeit Gottes anvertrauen», sagt er. «Kirche, die ihre Brüder und Schwestern im Glauben an die Auferstehung bestärkt.» Mitglieder des Klerus beginnen nun mit der Allerheiligenlitanei. Dabei handelt es sich um eine Liste aller Heiligen, die heute angerufen werden, und auf jeden Namen folgt die Antwort: «Betet für ihn.» vor 18 Minuten vor 18 Minuten So geht es nach der Trauerfeier weiter Auf dem Petersplatz in Rom läuft seit 10.00 Uhr die grosse Trauerfeier für Papst Franziskus. Später folgt dann der Trauerzug durch die Strassen und die Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore an. Hier der erwartete – noch nicht offizielle – Ablauf: ca. 12.00 Uhr : Ende der Trauerfeier

ca. 12.30 Uhr : Abfahrt des Trauerzugs mit dem Sarg, Staatsgäste verlassen den Vatikan

ca. 12.30–13.30 Uhr : Fahrt durch die Innenstadt in Schrittgeschwindigkeit – vorbei an antiken Orten wie dem Kolosseum und dem Forum Romanum

ca. 13.30 Uhr : Ankunft an der Basilika Santa Maria Maggiore

ca. 13.30 Uhr: Beisetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor 43 Minuten vor 43 Minuten Kardinal Re beginnt mit dem eucharistischen Gebet Die Kardinäle bereiten sich nun auf den zentralen und feierlichsten Teil des Gottesdienstes vor: die Eucharistie. Kardinal Re hat gerade den Altar beweihräuchert und wird nun mit dem eucharistischen Hochgebet beginnen, bei dem der Zelebrant die Gläubigen in den Dienst Gottes stellt und der Wandlung von Brot und Wein vorsteht, die nach katholischem Glauben Leib und Blut Jesu Christi sind. Sobald das eucharistische Gebet beendet ist, wird der Chor das Sanctus singen und wenn das wiederum beendet ist, singen alle gemeinsam das Vaterunser. Auch das Friedenszeichen wird gemacht, ein Ritual, bei dem Einzelne einander Frieden, Gemeinschaft und Nächstenliebe ausdrücken, indem sie sich den Menschen um sie herum zuwenden, ihnen die Hand schütteln und sagen: «Der Friede sei mit euch.» Dabei schüttelten sich auch US-Präsident Trump und sein französischer Amtskollege Macron die Hand. Der französische Präsident Macron (l.) schüttelt US-Präsident Trump (r.) die Hand. In der Mitte steht Finnlands Präsident Alexander Stubb. Foto: keystone-sda.ch 10:49 Uhr 10:49 Uhr Bundespräsidentin Keller-Sutter nimmt Abschied von Papst Franziskus Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat im Petersdom Abschied von Papst Franziskus genommen. In einem Beitrag auf X schrieb sie: «Heute gedenkt die Schweiz zusammen mit der ganzen Welt eines Lebens im Dienst der anderen. Ich habe Papst Franziskus gewürdigt, der für Millionen von Menschen eine Quelle der Inspiration und des Trostes war.» Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos 10:45 Uhr 10:45 Uhr Etwa 200'000 Menschen am und um Petersplatz 0:46 Zehntausende sind da: Aufnahmen zeigen Menschenmengen auf Petersplatz Etwa 200'000 Menschen haben sich für die Trauerfeier für Papst Franziskus einer Schätzung der Behörden zufolge am und um den Petersplatz versammelt. Dies meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Vormittag. Vor Beginn der Messe hatten die Behörden noch von etwa 140'000 Besuchern gesprochen. Die Menschenmassen verteilen sich demnach auf den Petersplatz selbst sowie die zum Vatikan führende Via di Conciliazione und weitere Strassen in der Gegend. Auch der Andrang vor der Ankunft des Trauerzugs mit dem Sarg von Papst Franziskus vor der Basilika Santa Maria Maggiore ist bereits gross. Zahlreiche Menschen fanden sich auf dem Vorplatz der Marienkirche im Zentrum Roms ein. Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens und der Zugang zu dem Bereich rund um die Basilika wird strengstens bewacht.



Nach der Trauerfeier auf dem Petersplatz ist vorgesehen, dass der Sarg auf einer rund sechs Kilometer langen Strecke durch Rom gefahren wird. Ziel ist die Basilika Santa Maria Maggiore, wo der Papst in der Nähe einer von ihm verehrten Marienikone beigesetzt wird. An der Kirche soll der Trauerzug gegen 13.00 Uhr ankommen. 10:42 Uhr 10:42 Uhr Kardinal Giovanni Re hält Predigt Kardinal Giovanni Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, hat begonnen, die Predigt zu halten. Papst Franziskus habe sich entschieden, «bis zum letzten Tag seines irdischen Lebens einen Weg der Selbsthingabe zu gehen», sagte Kardinal Re in der Predigt bei der Beerdigung des verstorbenen Papstes. «Das letzte Bild, das wir von ihm haben und das uns im Gedächtnis bleiben wird, ist das vom vergangenen Sonntag, dem Ostersonntag, als Papst Franziskus uns trotz seiner schweren gesundheitlichen Probleme vom Balkon des Petersdoms aus seinen Segen geben wollte», sagte Re. Bei seinem letzten Auftritt am Tag vor seinem Tod sprach Franziskus vom Balkon des Petersdoms vor einer begeisterten Menschenmenge den traditionellen Ostersegen. «Dann kam er im offenen Papamobil auf diesen Platz herunter, um die grosse Menschenmenge zu begrüßen, die sich zur Ostermesse versammelt hatte», fuhr Re fort. «Mit unseren Gebeten vertrauen wir nun Gott die Seele unseres geliebten Papstes an, damit er ihm ewiges Glück im strahlenden und herrlichen Blick seiner unermesslichen Liebe schenke.» 10:38 Uhr 10:38 Uhr Trump und Selenski hatten vor Papst-Beerdigung «produktive Diskussion» Foto: keystone-sda.ch Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und US-Präsident Donald Trump haben sich am Samstag vor der Beerdigung von Papst Franziskus getroffen. Dies teilte Sergii Nykyforov, der Sprecher des ukrainischen Präsidenten mit. Der Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, Steven Cheung, sagte derweil, die beiden hätten sich heute privat getroffen und ein sehr produktives Gespräch geführt. «Weitere Einzelheiten zum Treffen folgen.» Selenski hatte zuvor erklärt, er sei bereit, sich mit Trump zu treffen, während sich beide in Italien aufhielten. Trump hatte Reportern jedoch zuvor nicht mitgeteilt, ob er vorhabe, mit seinem ukrainischen Amtskollegen in Rom zu sprechen. Foto: keystone-sda.ch Trump und Selenski haben sich seit dem hitzigen Treffen im Oval Office im Februar nicht mehr persönlich getroffen. Damals rügte der US-Präsident seinen ukrainischen Amtskollegen, er habe sich nicht ausreichend für die amerikanische Unterstützung im Kampf seines Landes gegen Russland bedankt. 10:22 Uhr 10:22 Uhr US-Präsident Trump und First Lady Melania auf Petersplatz Foto: Getty Images US-Präsident Donald Trump ist in Begleitung seiner Ehefrau Melania zur Trauerfeier für Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom eingetroffen. Trump war am Vorabend an Bord der Air Force One nach Rom gereist und hatte in der Residenz des US-Botschafters in Italien, der sogenannten Villa Taverna, übernachtet. Trump trägt einen marineblauen Anzug, die First Lady ist in ein schwarzes Kostüm gekleidet und bedeckt ihr Haar mit einem schwarzen Schleier. 10:15 Uhr 10:15 Uhr Jetzt ist auch Selenski beim Vatikan eingetroffen 0:23 Mit Spannung erwartet: Jetzt ist auch Selenski im Vatikan eingetroffen Am Samstag wird Papst Franziskus beerdigt. Mit Spannung wurde auch die Ankunft von Wolodimir Selenski erwartet, beziehungsweise in welcher Kleidung er teilnehmen wird. 10:13 Uhr 10:13 Uhr Macron und Prinz William eingetroffen Foto: Getty Images Der französische Präsident Macron nimmt gemeinsam mit seiner Frau Brigitte an der Trauerfeier teil. Gleichzeitig betritt auch Prinz William den Petersplatz, auf dem soeben die Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus begonnen hat. Foto: keystone-sda.ch Weitere Einträge laden

Ausnahmezustand in Rom vor der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus (†88). Der von den Behörden erwartete riesige Andrang von Gläubigen und Besuchern zum Requiem auf dem Petersplatz am Samstag stellt die Organisatoren und Sicherheitskräfte in der italienischen Hauptstadt vor grosse Herausforderungen. Die Behörden rechnen mit etwa 200'000 Menschen bei der Trauerfeier rund um den Petersplatz.

Bereits seit Tagen werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Vatikan erhöht, es gilt zudem eine Flugverbotszone. Spezialkräfte des italienischen Militärs sichern den Petersplatz mit Gerät zur Drohnenabwehr. Zahlreiche Polizisten sind dort postiert und patrouillieren durch die grossen Menschenmassen. Der Zugang zum Petersplatz wird strengstens überwacht.

Insbesondere die Ankunft der vielen Staats- und Regierungschefs, etwa von US-Präsident Donald Trump, sorgt für einen einmaligen Einsatz von Polizei, Militär und anderen Sicherheitsbehörden. Nach Angaben des Vatikans haben sich bislang 130 Delegationen aus aller Welt für die Trauerfeier angekündigt.

Grossbildschirme, mobile Toiletten und Sanitäter

Die Vorbereitungen auf die Trauerfeier und anschliessende Bestattung an sich folgen althergebrachten, strengen Regeln. Am Freitagabend wird zunächst der seit Mittwoch im Petersdom aufgestellte offene Sarg des toten Papstes geschlossen. Am Samstagmorgen wird dieser dann auf den Vorplatz des Doms gebracht. Dort findet anschliessend die öffentliche Trauermesse statt.

Auf der zum Vatikan führenden Via della Conciliazione wurden bereits grosse Monitore aufgebaut, damit auch Menschen weit ab die Trauerfeier beobachten können. Mobile Toiletten, Krankenwagen samt zahlreichen in der ganzen Gegend verteilten Sanitätern und Fahrzeuge des Zivilschutzes stehen parat.

Was die Planungen zusätzlich erschwert ist, dass der Leichnam von Franziskus nach der Trauerfeier auf dem Petersplatz einmal quer durch die Innenstadt zur Basilika Santa Maria Maggiore in der Nähe des römischen Hauptbahnhofs Termini gefahren wird, wo dann die Beisetzung erfolgt. Die Behörden rechnen mit Tausenden Menschen am Rand der sechs Kilometer langen Strecke.

Übertragung in der Schweiz

Die Beisetzung des Papstes wird am Samstag an mehreren Orten in der Schweiz in Kirchen live übertragen. In Bern, Freiburg, St. Gallen und Sitten finden unter anderem Gedenkgottesdienste statt – in Freiburg in Anwesenheit einer Delegation der Schweizergarde.



Eine Live-Übertragung der Beisetzung vom kommenden Samstag findet in der Kirche Notre-Dame de la Paix in La Chaux-de-Fonds NE statt, anschliessend folgt ein Gottesdienst, wie die Diözese Lausanne, Genf und Freiburg am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Im Kanton Tessin können Gläubige die Beisetzung des Papstes am Samstag in Lugano und in Balerna, in der Nähe von Chiasso, mitverfolgen, wie das Bistum Lugano schrieb.

An die Beisetzung in Rom reisen aus der Schweiz Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Sittener Bischof Jean-Marie Lovey. Er vertritt die Schweizer Bischofskonferenz.

Beratungen über kommendes Konklave

Indes beraten die bereits in Rom versammelten Kardinäle über die Vorbereitungen auf das Konklave zur Wahl eines Franziskus-Nachfolgers. Seit Dienstag treffen sie sich täglich zur sogenannten Generalkongregation. Offizielle Details dazu verkündete der Vatikan bislang nicht. Da aber immer mehr Kirchenmänner in diesen Tagen in Rom ankommen, ist davon auszugehen, dass bereits Vorabsprachen im Hinblick auf ein Konklave stattfinden.

Am Tag der Trauerfeier sowie am Sonntag werden die Versammlungen jedoch ausgesetzt. Danach dürften die Vorbereitungen auf das Konklave konkreter werden. Es wird damit gerechnet, dass es Anfang Mai werden könnte, bis sich die wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle zurückziehen.