21-Jähriger zahlt 16 Bier einzeln mit EC-Karte

In einem bayerischen Wirtshaus kam es zwischen Wirt und Gast zum Eklat. Dabei ging es nicht um die Summe der getrunkenen Biere, sondern um die Zahlungsart.

16 Bier musste ein Wirt aus Bayern separat kassieren. (Symbolbild)

In einer Kneipe in Niederbayern sorgte ein Gast (21) für Ärger. Aber nicht, weil er so betrunken war, sondern weil er die 16 bestellten Biere einzeln mit seiner EC-Karte bezahlte.

Der verärgerte Wirt rief schliesslich die Polizei, da er für jede Transaktion Gebühren von etwa 20 Cent zahlen musste, wie die deutsche Polizei mitteilt. Der Gast aus Lettland zeigte kein Verständnis für den Ärger des Wirtes und blieb auch gegenüber den Beamten uneinsichtig.

Er wurde des Wirtshauses verwiesen und erhielt ein Hausverbot. Ob der Mann die 16 Bier selbst trank oder für andere Gäste mitbestellte, ist unklar. In Deutschland besteht keine Pflicht, Kartenzahlungen zu akzeptieren.