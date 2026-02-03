Riesiges Feuer in der iranischen Hauptstadt Teheran

Darum gehts
- Grosse Rauchwolke über Teheran wegen Feuer im Viertel Dschannat Abad
- Rauchwolke sichtbar in der ganzen Stadt, Ursache bleibt unklar
- Feuerwehr kämpft gegen den Brand, viele Schaulustige vor Ort
Mattia JutzelerRedaktor News
Eine grosse Rauchwolke schwebt aktuell über der iranischen Hauptstadt Teheran. Laut der «Bild» ist auf einem Basar in dem Viertel Dschannat Abad ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke sei so gross, dass man sie in der ganzen Stadt sehen kann, berichtet ein Sprecher der lokalen Feuerwehr. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.
Auf Videos iranischer Medien ist zu sehen, wie sich viele Schaulustige rund um den Brandherd versammeln. Die Feuerwehr sei vor Ort und versuche, den Brand unter Kontrolle zu bringen.
+++Update folgt+++