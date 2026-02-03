Riesiges Feuer in der iranischen Hauptstadt Teheran

In Teheran brennt es lichterloh. Eine riesige Rauchwolke ist über der iranischen Hauptstadt zu sehen. Die Ursache ist bislang unklar.

Darum gehts Grosse Rauchwolke über Teheran wegen Feuer im Viertel Dschannat Abad

Rauchwolke sichtbar in der ganzen Stadt, Ursache bleibt unklar

Feuerwehr kämpft gegen den Brand, viele Schaulustige vor Ort

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine grosse Rauchwolke schwebt aktuell über der iranischen Hauptstadt Teheran. Laut der «Bild» ist auf einem Basar in dem Viertel Dschannat Abad ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke sei so gross, dass man sie in der ganzen Stadt sehen kann, berichtet ein Sprecher der lokalen Feuerwehr. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Auf Videos iranischer Medien ist zu sehen, wie sich viele Schaulustige rund um den Brandherd versammeln. Die Feuerwehr sei vor Ort und versuche, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

