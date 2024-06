Barista zertrümmert Windschutzscheibe Streit um teuren Kaffee eskaliert komplett

Einem Gast ist der Kaffee bei einem Bikini-Espressp-Shop in South Seattle (USA) zu teuer. Nachdem er die Bestellung erhält, will er nicht den vollen Preis bezahlen. Verärgert schüttet er den Kaffee an die Scheibe des Drive-In. Die Barista lässt sich das nicht gefallen.