Warnung vor verheerenden Bränden

Ein Mann kühlt sich bei grosser Hitze in der serbischen Hauptstadt Belgrad den Kopf. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Balkan erlebt derzeit eine aussergewöhnliche Hitzewelle, die Ängste vor dem Ausbruch verheerender Brände schürt. In Albanien wurden mehr als 40 Grad Celsius gemessen, was die Regierung am Montag zu ungewöhnlichen Warnungen veranlasste: Jedes «vorsätzlich oder versehentlich gelegte Feuer» könne mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden, erklärte das Verteidigungsministerium. «Ein einziger Funke kann unermesslichen Schaden anrichten.»

In Serbien warnte der Wetterdienst von einer über die gesamte Woche andauernden Hitzewelle. Diese könne Tagestemperaturen bis zu 40 Grad und «tropische» Nächte bringen.

Im Kosovo, wo die Hitze von Sandstürmen begleitet wurde, forderten die Gesundheitsbehörden die Menschen auf, sich nicht länger als unbedingt nötig in der Sonne aufzuhalten. «Der UV-Index wird sehr hoch sein», warnten sie. «Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten direkte Sonneneinstrahlung meiden oder Schutzbrillen, Hüte und helle Kleidung tragen.»