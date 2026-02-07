Darum gehts
- Polizei untersucht mutmassliche Sabotage am Bahnhof Bologna Centrale in Italien
- Durchtrennte Kabel verursachen erhebliche Verspätungen und Zugausfälle
- Bis zu 90 Minuten Verspätung bei Hochgeschwindigkeitszügen gemeldet
Nahe des Bahnhofs Bologna Centrale in Italien ermittelt die Polizei wegen eines mutmasslichen Sabotageaktes. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurden in der Nähe des Bahnhofs durchtrennte Kabel gefunden.
Die durchtrennten Kabel haben zu Unterbrechungen und Verzögerungen rund um den im Eisenbahnknotenpunkt Bologna geführt. Neben der italienischen Bahnpolizei Polfer ist auch die Spezialeinheit der Polizei zur Terror- und Extremismusbekämpfung (Digos) vor Ort.
Ermittler gehen von mutmasslicher Sabotage aus
Die Ermittler gehen von einer mutwilligen Tat aus. Eine anarchistisch-antagonistische Sabotage ist eine der Hypothesen, die untersucht werden.
Die Auswirkungen auf den Verkehr sind erheblich: Hochgeschwindigkeits-, Intercity- und Regionalzüge können derzeit bis zu 90 Minuten Verspätung haben. Regionalzüge sind von Streckenbeschränkungen oder Ausfällen betroffen.