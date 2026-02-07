In der Nähe des Bahnhofs Bologna Centrale in Italien wurden Kabel durchtrennt. Die Polizei ermittelt wegen mutmasslicher Sabotage. Es ist mit erheblichen Unterbrechungen und Ausfällen im Bahnverkehr zu rechnen.

Darum gehts Polizei untersucht mutmassliche Sabotage am Bahnhof Bologna Centrale in Italien

Durchtrennte Kabel verursachen erhebliche Verspätungen und Zugausfälle

Bis zu 90 Minuten Verspätung bei Hochgeschwindigkeitszügen gemeldet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nahe des Bahnhofs Bologna Centrale in Italien ermittelt die Polizei wegen eines mutmasslichen Sabotageaktes. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurden in der Nähe des Bahnhofs durchtrennte Kabel gefunden.

Die durchtrennten Kabel haben zu Unterbrechungen und Verzögerungen rund um den im Eisenbahnknotenpunkt Bologna geführt. Neben der italienischen Bahnpolizei Polfer ist auch die Spezialeinheit der Polizei zur Terror- und Extremismusbekämpfung (Digos) vor Ort.

Ermittler gehen von mutmasslicher Sabotage aus

Die Ermittler gehen von einer mutwilligen Tat aus. Eine anarchistisch-antagonistische Sabotage ist eine der Hypothesen, die untersucht werden.

Die Auswirkungen auf den Verkehr sind erheblich: Hochgeschwindigkeits-, Intercity- und Regionalzüge können derzeit bis zu 90 Minuten Verspätung haben. Regionalzüge sind von Streckenbeschränkungen oder Ausfällen betroffen.