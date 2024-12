1/4 Christian Lindner und Franka Lehfeldt werden Eltern! Im Juli 2022 haben die beiden auf Sylt standesamtlich geheiratet. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Christian Lindner und Franca Lehfeldt erwarten ihr erstes Kind

Lindner deutete bereits 2020 seinen Kinderwunsch an

Freudige Nachricht für Christian Lindner und Franca Lehfeldt! Wie Bild berichtet, erwartet das Paar sein erstes Kind. Der FDP-Vorsitzende und die Unternehmerin sollen laut der Zeitung überglücklich sein.

Der Nachwuchs soll im Frühjahr 2025 das Licht der Welt erblicken. Für den Politiker könnte die Nachricht kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Während er beruflich gerade eine turbulente Phase durchlebt, scheint sein Privatleben in vollen Zügen zu blühen.

«Jeden Tag ein neues Kapitel eröffnen»

Bereits 2020 deutete Lindner seinen Kinderwunsch an. Auf die Frage nach Nachwuchs antwortete er damals: «Das Schöne im Leben ist, dass jeden Tag ein neues Kapitel eröffnet werden kann.» Dieses neue Kapitel wird nun Realität.

Eine dem Paar nahestehende Person verriet Bild: «Franca ist bereits im sechsten, siebten Monat. Die beiden freuen sich sehr.» Offiziell möchten sich Lindner und Lehfeldt nicht äussern, doch der Babybauch ist kaum zu übersehen. Am Samstagabend zeigte sich das Paar gemeinsam bei Lehfeldts Veranstaltung «WoMen on Top» in Düsseldorf. Die von Lehfeldt mitgegründete Eventreihe setzt sich für Gleichberechtigung ein. Lindner unterstützte seine Frau vom Publikum aus.