Peter Schneider, Autor von «Lenz» und «Mauerspringer», ist verstorben. Der 85-Jährige starb am Dienstag, wie sein Verlag bekannt gab. Sein Werk prägte die 68er-Generation und bleibt unvergessen.

Peter Schneider starb am Dienstag mit 85 Jahren in Köln

Berühmt durch die Erzählung «Lenz» und den Roman «Mauerspringer»

Letzter Roman «Die Frau an der Bushaltestelle» erschien Ende 2025

Der Schriftsteller Peter Schneider ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln unter Berufung auf seine Familie mitteilte.

Schneider galt als hellsichtiger Essayist mit dem Mut zum Anecken und als vielseitiger Autor, der in verschiedenen literarischen Gattungen zu Hause war. Er wurde mit seiner Erzählung «Lenz» (1973) bekannt, die gerade für die Generation der 68er zur identitätsstiftenden Lektüre wurde.

Als Analyse des Lebens im geteilten Berlin galt sein Roman «Mauerspringer» (1982). Erst Ende 2025 erschien sein letzter Roman «Die Frau an der Bushaltestelle». «Wir verlieren einen loyalen Freund, einen wachen Geist und einen grossen Stilisten», teilte der Verlag mit. «Sein Werk wird bleiben.»