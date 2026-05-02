Fünf junge Menschen sterben bei Horror-Unfall in Frankreich

Darum gehts
- Fünf Jugendliche starben bei Unfall in Frankreich am Freitag
- Auto stürzte 25 Meter tief und ging in Flammen auf
- 42 Feuerwehrleute vor Ort, Opfer zwischen 17 und 20 Jahre alt
Fünf junge Menschen sind tot: Am Freitag hat sich in Sarras im Département Ardèche im Südosten Frankreichs ein schlimmer Unfall ereignet.
Wie BFM TV unter Berufung auf die Feuerwehr mitteilte, war das Fahrzeug nach dem Unfall in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es bereits in Vollbrand gestanden, berichtete «Le Dauphiné libéré». Was war passiert? «Ein Fahrzeug mit fünf jungen Leuten aus der Rhône-Region kam von der Strasse ab und stürzte in eine rund 25 Meter tiefe Schlucht», teilten die Behörden mit. Der Fahrer hatte zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren.
Die Insassen waren laut Feuerwehr zwischen 17 und 20 Jahre alt. 42 Feuerwehrleute eilten zum Unfallort, darunter auch Spezialisten für Gefahrenabwehr. Bereits im April 2022 waren zwei Personen auf der betroffenen Departementsstrasse bei einer Autoralley ums Leben gekommen.