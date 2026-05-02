Fünf junge Menschen sterben bei Horror-Unfall in Frankreich

Fünf junge Menschen starben am Freitag bei einem schlimmen Verkehrsunfall in Frankreich. Ihr Auto stürzte 25 Meter in eine Schlucht und ging in Flammen auf. Die Opfer waren laut Feuerwehr zwischen 17 und 20 Jahre alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fünf Jugendliche starben bei Unfall in Frankreich am Freitag

Auto stürzte 25 Meter tief und ging in Flammen auf

42 Feuerwehrleute vor Ort, Opfer zwischen 17 und 20 Jahre alt

Marian Nadler Redaktor News

Fünf junge Menschen sind tot: Am Freitag hat sich in Sarras im Département Ardèche im Südosten Frankreichs ein schlimmer Unfall ereignet.

Wie BFM TV unter Berufung auf die Feuerwehr mitteilte, war das Fahrzeug nach dem Unfall in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es bereits in Vollbrand gestanden, berichtete «Le Dauphiné libéré». Was war passiert? «Ein Fahrzeug mit fünf jungen Leuten aus der Rhône-Region kam von der Strasse ab und stürzte in eine rund 25 Meter tiefe Schlucht», teilten die Behörden mit. Der Fahrer hatte zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren.

Die Insassen waren laut Feuerwehr zwischen 17 und 20 Jahre alt. 42 Feuerwehrleute eilten zum Unfallort, darunter auch Spezialisten für Gefahrenabwehr. Bereits im April 2022 waren zwei Personen auf der betroffenen Departementsstrasse bei einer Autoralley ums Leben gekommen.