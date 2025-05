Schreckliche Szenen spielen sich am Montagabend in der britischen Grossstadt Liverpool ab. Tausende feiern gerade den Meistertitel des FC Liverpool, als plötzlich ein Auto in die Menschenmenge fährt. Was wir zur Horrorfahrt wissen.

1/6 Ein Mann ist am Montag in Liverpool mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Foto: keystone-sda.ch

Was passiert ist

Am Montag gegen 18 Uhr Ortszeit erreicht die örtliche Polizei ein Notruf. Ein Auto sei in eine Menschengruppe in Liverpool gefahren. Der Vorfall ereignete sich in der Water Street. Sie liegt am River Mersey, zwischen dem berühmten Cavern Club und der Beatles Statue. Das Auto fuhr gemäss «Sky News» in Richtung Südwesten, also in Richtung des River Mersey. In der Water Street fand die Meisterfeier des FC Liverpool statt. Rund 800'000 Menschen feierten gemäss «Mirror» auf der Strasse.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch am Abend werden erste Videos im sozialen Netzwerk X veröffentlicht. Sie zeigen, wie mehrere Polizisten einen Van, einen dunkelgrauen Ford S-Max, umstellen. Um sie herum stehen unzählige englische Fussballfans.

Wie der «Guardian» unter Berufung auf einen Augenzeugen berichtet, hätten mehrere Menschen den Fahrer in Bedrängnis gebracht. Demnach hätten sie gegen die Scheiben des zeitweise zum Stillstand gekommenen Autos geschlagen – und sie schliesslich eingeschlagen. Der Fahrer sei daraufhin in Panik geraten und habe Gas gegeben. Dabei habe er mehrere Menschen angefahren und verletzt.

Was über die Opfer bekannt ist

Mindestens 27 Fussballfans mussten den Behörden zufolge ins Krankenhaus gebracht werden. Unter ihnen waren demnach auch zwei Schwerverletzte. Ein AFP-Reporter vor Ort sah mindestens vier Menschen, die auf Tragen weggebracht wurden. Unter den Verletzten waren auch vier Kinder. Eines von ihnen erlitt schwere Verletzungen.

20 weitere Personen wurden vor Ort in einem grossen blauen Zelt auf der Strasse behandelt. Vier Menschen, darunter ein Kind, seien unter dem Auto eingeklemmt worden und hätten befreit werden müssen, sagte der örtliche Feuerwehrchef Nick Searle. Insgesamt wurden 47 Menschen verletzt.

Ein Zeuge der sagte gemäss «Sky News», dass die erste Person, die von dem Auto erfasst wurde, etwa sechs Meter in die Luft geschleudert worden sei.

Was über den Fahrer bekannt ist

Der Fahrer des dunkelgrauen Vans wurde noch vor Ort festgenommen, wie die Polizei am Abend auf X erklärte. Es handelt sich demnach um einen 53-jährigen weissen Briten aus der Gegend von Liverpool.

0:28 Von Polizisten umringt: Wütende Fans demolieren das Fahrzeug

Was über das Motiv bekannt ist

Das Motiv der Tat ist bislang unklar. Die Vize-Polizeipräsidentin des Verwaltungsbezirks Merseyside, Jenny Sims, sagte am Montagabend vor Journalisten, dass die Tat nicht als «terroristisch» eingestuft werde. Die Ermittler gingen demnach davon aus, dass es sich um einen «isolierten Vorfall» handele.

Ausserdem werde derzeit «nicht nach weiteren Personen in diesem Zusammenhang» gefahndet. Einzig der 53-jährige Brite sei festgenommen worden. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.