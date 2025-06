Proteste auch in Austin Videos zeigen heftige Ausschreitungen in Texas

Die Proteste gegen Trumps Migrationspolitik haben sich längst auf andere Städte in den USA ausgeweitet. Die US-Regierung will die Nationalgarde nun auch in Texas schicken, um gegen die Protestierenden vorzugehen.

Publiziert: 09:11 Uhr | Aktualisiert: 09:13 Uhr