Ausnahmezustand in Katalonien Aufnahmen zeigen heftige Überschwemmungen

Die Einwohnerinnen und Einwohner der spanischen Region Katalonien wurden am Samstag per SMS vom Zivilschutz gewarnt. «Überschwemmungsgefahr durch sintflutartige Regenfälle bis 21 Uhr» las die katalanische Bevölkerung laut spanischen Medien in der Textnachricht.

Publiziert: vor 12 Minuten