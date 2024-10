Bub (†7) stirbt bei heftiger Haus-Explosion in Newcastle

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in England ist ein siebenjähriger Bub getötet worden. Sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Kurz zusammengefasst Explosion und Feuer in Newcastle zerstören Häuserzeile. Ermittlungen zur Ursache der Detonation laufen noch

Ein Junge (†7) starb trotz Rettungsbemühungen

Sechs Wohnungen komplett zerstört, Trümmer lagen überall auf der Strasse

Cédric Hengy Redaktor News

Nach der Detonation in der Nacht zum Mittwoch verwüstete ein Feuer den Grossteil einer Häuserzeile in Violet Castle im englischen Newcastle und beschädigte den Rest schwer, wie auf Fotos zu sehen ist. Mehrere Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

Drohnenaufnahmen zeigen, dass die sechs Wohnungen in der Mitte des Gebäudes durch die Explosion und das Feuer offenbar völlig zerstört wurden, während auf der Strasse draussen Trümmerhaufen zu sehen sind.

«Wahrhaft verheerender Ausgang»

Ein Junge (†7) kam bei dem Vorfall ums Leben. «Trotz der Bemühungen der Rettungsdienste starb er tragischerweise noch am Unfallort», sagte Superintendent Darren Adams von der Northumbria Police.

Adams sprach weiter von einem «wahrhaft verheerenden Ausgang». Die Behörden würden nun ermitteln, was die Detonation ausgelöst hat. «Die Ermittlungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium und in den kommenden Stunden und Tagen werden wir weiter rekonstruieren, was passiert ist, damit wir der Familie und der weiteren Öffentlichkeit Antworten geben können», so Adams.

Der Unglücksort bleibe noch einige Zeit abgesperrt. Das Dach war eingestürzt, Rettungskräfte arbeiteten in den Ruinen. Beschädigte Autos wurden abgeschleppt. Zunächst war von vier Verletzten die Rede gewesen.

Weinende Menschen auf der Strasse

Anwohner berichteten, sie seien in den frühen Morgenstunden von einem lauten Knall aufgewacht und hätten auf der Strasse weinende Menschen gesehen.

Der Bekannte eines Mannes, dessen Angehörige in einem der Gebäude wohnten, rief eine Spendenaktion ins Leben. «Sie haben alles verloren», zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den Mann.

Eine Frau, die ganz in der Nähe wohnt, sagte gegenüber «The Sun»: «Mein Mann und ich wurden von einem lauten Knall geweckt. Es war wirklich laut. Mein Mann hat einen tiefen Schlaf und ist sofort aufgewacht.»

Andere berichteten von emotionalen Szenen vor dem Haus. «Ich wachte auf und hörte Leute vor dem Haus. Auf der Strasse weinten Leute. Es war wirklich traurig.»