Ausgaben explodieren Kommt jetzt die Bürgergeld-Revolution in Deutschland?

Die Sozialausgaben in Deutschland explodieren. Von 2014 bis 2024 stiegen die Zahlungen an Arbeitslose um weit mehr als 50 Prozent. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will nun Arbeitsunwilligen das Bürgergeld komplett streichen – wäre da nicht die SPD.

Publiziert: vor 10 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten