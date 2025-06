Ein 68-jähriger Mann ist am Freitagmittag im Zürichsee ertrunken. Badegäste zogen ihn aus 2,5 Metern Tiefe, doch trotz schneller Rettungsmassnahmen verstarb er vor Ort.

Mann (†68) stirbt nach Badeunfall in Altendorf SZ

Der Mann wurde von Badegästen geborgen. Foto: Screenshot Google Maps

Der Mann wurde aus 2.5 Meter Tiefe geborgen

Beim Strandbad in Altendorf SZ ist es am Freitagmittag zu einem Badeunfall gekommen. Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz ging kurz vor 13.30 Uhr die Meldung ein, dass beim Strandbad in Altendorf ein Mann ohne Lebenszeichen aus dem Zürichsee geborgen wurde. Badegäste konnten zuvor beobachten, wie der 68-jährige Mann plötzlich von der Wasseroberfläche verschwand.

Von anwesenden Badegästen wurde der Mann in einer Tiefe von zirka 2.5 Meter geborgen und an Land gebracht. Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der Rentner noch am Ereignisort.

Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes führten, sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese werden von der Kantonspolizei Schwyz unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz durchgeführt.