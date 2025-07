Augenzeuge filmt Crash Fahrerloser Flixbus kracht in Lissabonner Bahnhof

Ein führerloser Flixbus krachte am Montag in das Bahnhofsgebäude am Bahnhof Lissabon Oriente. Der Vorfall wurde von einem Augenzeugen gefilmt. Es ist der zweite ähnliche Vorfall an diesem Bahnhof seit Dezember.

Publiziert: 08:31 Uhr | Aktualisiert: 08:39 Uhr