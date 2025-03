Nach langer Zeit des Zitterns um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus, will der Pontifex am Sonntag die Gläubigen von seinem Spitalfenster aus begrüssen.

Papst will sich am Sonntag erstmals wieder öffentlich zeigen

Papst will sich am Sonntag erstmals wieder öffentlich zeigen

1/5 Papst Franziskus scheint sich von seiner schweren Erkrankung zu erholen. Foto: IMAGO/Catholicpressphoto

Der Vatikan postet am Freitag auf X, dass Papst Franziskus am Sonntag Gläubige von seinem Spitalfenster aus begrüssen will.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mehr als einen Monat nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus will Papst Franziskus am Sonntag also erstmals wieder öffentlich auftreten. Der 88-Jährige beabsichtige, angesichts des wöchentlichen Angelus-Gebets von einem Fenster des Gemelli-Krankenhauses in Rom «einen Gruss und einen Segen» zu sprechen, teilte der Vatikan am Samstag mit. In den vergangenen Wochen waren diese Botschaften nur schriftlich erfolgt.

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte.

0:57 Der Vatikan teilt mit: Papst Franziskus ist in kritischem Zustand

Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden, zwischenzeitig schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr. Seit gut einer Woche spricht der Vatikan in den regelmässigen Berichten zum Gesundheitszustand des Papstes von einer Besserung.

Der Pontifex stehe aber nun vor der nächsten Herausforderung, wie mehrere Medien schreiben. Kardinal Victor Manuel Fernandez zufolge muss Franziskus «wieder sprechen lernen». Gerüchte um seinen Rücktritt wies der Kardinal entschieden zurück.