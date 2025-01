Schwerer Unfall in Strassburg: Zwei Trams kollidierten beim Bahnhof in Strassburg. Ersten Schätzungen zufolge gibt rund 30 Verletzte. Ein Tram geriet offenbar versehentlich auf falsches Gleis.

Zwei Trams kollidierten beim Bahnhof in Strassburg. Ersten Schätzungen zufolge gibt rund 30 Verletzte. Foto: X/@OneShark91

Cédric Hengy Redaktor News

Am Samstagnachmittag sind in Strassburg in einem Tunnel in der Nähe des Bahnhofs zwei Trams miteinander kollidiert. Einer ersten Einschätzung zufolge gibt es rund dreissig Verletzte.

Nach ersten Informationen geriet eines der Trams versehentlich auf ein anderes Gleis, bevor es in das andere Tram prallte.

+++ Update folgt