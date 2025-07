Aufregung in Frankreich Häftling flüchtet in Wäschesack von Mitinsasse aus Knast

Französische Behörden atmen auf: Einer in einem Wäschesack geflohener Häftling ist wieder in Haft. Der 20-Jährige wurde in Südfrankreich gefasst, nachdem seine Flucht aus dem Gefängnis in Lyon für Aufsehen gesorgt hatte.

Publiziert: 13:36 Uhr