Eine Maus im Essen einer Passagierin zwang einen Flug von Oslo nach Málaga zu einer Zwischenlandung in Kopenhagen. Die Passagiere nahmen es gelassen und erreichten ihr Ziel mit einer Ersatzmaschine.

AFP Agence France Presse

Eine Maus, die offenbar aus dem Essen einer Passagierin gesprungen war, hat die Zwischenlandung eines Flugzeugs auf dem Weg nach Spanien erzwungen. Das Nagetier wurde plötzlich bei einem Linienflug der schwedischen Luftfahrtgesellschaft SAS von Oslo nach Málaga entdeckt, wie ein SAS-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Freitag sagte. Die Maschine musste nach dem Vorfall am Mittwoch unplanmässig in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen landen.

«Entsprechend unserer Regularien wurde das Flugzeug für eine Inspektion ausgetauscht», sagte der Sprecher von SAS in Norwegen weiter. «Das ist etwas, das extrem selten vorkommt», versicherte er.

Der Vorfall konnte den Passagieren offenbar nicht die Laune verderben. Passagier Jarle Börrestad schrieb auf Facebook: «Glaubt es oder nicht. Eine Dame neben mir (...) hat ihr Essen aufgemacht, und eine Maus ist herausgesprungen.» Er veröffentlichte ein Foto dazu, das ihn lächelnd neben zwei ebenfalls lächelnden Frauen zeigt.

Eine Maschine der schwedischen Fluggesellschaft SAS. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN

Die Passagiere flogen am Ende mit einer anderen Maschine nach Málaga.