Maria Corina Machado wird nicht an der Friedensnobelpreis-Zeremonie in Oslo teilnehmen. Die Preisträgerin wurde von Venezuela mit Ausreisesperre belegt. Ihre Tochter wird den Preis für sie entgegennehmen.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado (58) wird den Friedensnobelpreis am Mittwoch in Oslo nicht persönlich entgegennehmen. Ihr aktueller Aufenthaltsort sei unbekannt, berichtet die Nachrichtenagentur «Reuters». Ihre Tochter wird den Preis für sie entgegennehmen.

Machado sollte die Auszeichnung trotz eines seit einem Jahrzehnt bestehenden Reiseverbots der Behörden ihres Heimatlandes und nach mehr als einem Jahr im Untergrund entgegennehmen. Die venezolanische Regierung drohte der 58-Jährigen allerdings, sie bei Verlassen des Landes als flüchtig zu betrachten.

«Mir sind alle erdenklichen Verbrechen vorgeworfen worden, bis hin zu Terrorismus», sagte Machado in dem Video-Interview Anfang Dezember. «Das Regime ist sehr deutlich geworden.» Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro (63) hätte gedroht, sie bei einer Ausreise zu töten. Machado gilt als einende Kraft der Opposition in Venezuela und entschiedene Widersacherin des seit 2013 autoritär regierenden Maduro.

Drohungen der venezolanischen Regierung

Machado hat den diesjährigen Friedensnobelpreis im Oktober für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes zugesprochen bekommen. Die Drohungen von Venezuelas Regierung scheinen allerdings Wirkung gezeigt zu haben. «Machado befindet sich leider nicht in Norwegen und wird daher nicht um 13 Uhr im Osloer Rathaus auf der Bühne stehen, wenn die Zeremonie beginnt», sagte der Direktor des Friedensnobelpreis-Instituts gegenüber dem norwegischen Sender NRK. Wo sich die 58-Jährige momentan befindet, sei nicht bekannt.







