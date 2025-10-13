Auch Grossbritannien will eine Konferenz zur Zukunft des Gazastreifens abhalten. Das wird der britische Premierminister Keir Starmer nach Angaben des Londoner Regierungssitzes in Ägypten ankündigen.

Der britische Premierminister Keir Starmer will eine Konferenz zur Zukunft des Gazastreifens abhalten. (Archivbild) Foto: INDRANIL ADITYA / POOL

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dort nimmt er an der Zeremonie zur Unterzeichnung des Friedensplans teil. Zuvor hatte bereits die deutsche Bundesregierung angekündigt, mit Ägypten eine Wiederaufbaukonferenz organisieren zu wollen.

Das Vereinigte Königreich werde eine führende Rolle in der nächsten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Friedensplans spielen, das werde Starmer darlegen, hiess es in der Mitteilung weiter. Demnach soll bei einer mehrtägigen Konferenz in Grossbritannien darüber beraten werden, wie der Gazastreifen sich wieder erholen und wieder aufgebaut werden kann. Es solle auch darum gehen, der Palästinensische Autonomiebehörde (PA) bei Reformen zu helfen, damit sie Gazas Wiederaufbau unterstützen könne.

Zu den erwarteten Teilnehmern gehören demnach unter anderem Deutschland, Italien, Saudi-Arabien, Jordanien und die PA sowie Vertreter der internationalen Entwicklungsfinanzierung, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Weltbank. Wann die Konferenz stattfinden soll, war zunächst unklar.

Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) hatte betont, die gemeinsam mit Ägypten geplante Konferenz «muss eine sein, wo Israel und die Vereinigten Staaten dabei sind». Deutschland werde zudem humanitäre Hilfe leisten und den Aufbau einer Administration im Gazastreifen unterstützen.