Eine Schweizerin wird in Algerien getötet. Hinter ihrem Tod stehen viele Fragezeichen.

Schweizerin in Algerien auf Café-Terrasse mit Messer getötet

Auf der Terrasse dieses Cafés geschah die Bluttat. Foto: Screenshot 1/2

Kurz zusammengefasst Schweizer Touristin in Algerien brutal erstochen

Die Identität der Frau wurde nicht bekannt gegeben

Zwei Männer wurden festgenommen

Die Tat fand am 11. Oktober statt

Marian Nadler Redaktor News

Eine Touristin aus der Schweiz ist am 11. Oktober im Ferienort Djanet im Südosten Algeriens umgebracht worden. Das berichtet die französische Zeitung «Libération». Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte den «gewaltsamen Tod einer Schweizer Staatsbürgerin am 11. Oktober im Südosten Algeriens».

Die Frau, deren Identität nicht bekannt gegeben wurde, wurde demnach auf einer Terrasse eines Cafés auf brutale Art und Weise mit einer Stichwaffe angegriffen. Zwei Männer sollen festgenommen worden sein. Die schwer verletzte Touristin sei zwar noch ins Spital gebracht worden, die Ärzte hätten sie aber nicht mehr retten können.

Gruppe von fünf Schweizern

Die verstorbene Person war Mitglied einer Reisegruppe von fünf Personen aus der Schweiz. Die Gruppe verliess Algerien mittlerweile in Richtung Heimat, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen machte das Aussendepartement keine weiteren Angaben.

Einer der mutmasslichen Täter wurde von der Bevölkerung geschnappt und der Polizei übergeben. Es handelt sich angeblich um Personen aus dem Norden des Landes. Ob die Tat geplant war, steht noch nicht fest.

Das EDA rät in seinen Reisehinweisen von Reisen in einzelne Landesteile von Algerien ab. Der persönlichen Sicherheit sei «grosse Aufmerksamkeit zu schenken». Das Entführungsrisiko wird in einzelnen Gebieten des Landes zudem als hoch eingeschätzt.