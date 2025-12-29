Mindestens 13 Tote und 98 Verletzte forderte am Sonntag die Entgleisung eines Zuges im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Der Zug war mit 250 Menschen an Bord unterwegs.

Darum gehts 13 Menschen starben, als am Sonntag ein Zug in Oaxaca entgleiste

Die neue Eisenbahnstrecke war seit 2023 in Betrieb

250 Passagiere waren an Bord des Zuges

AFP Agence France Presse

Bei der Entgleisung eines Zuges in Mexiko hat es mindestens 13 Tote gegeben. 98 weitere Menschen wurden bei dem Unglück im südlichen Bundesstaat Oaxaca verletzt, wie die mexikanische Marine, die die Eisenbahnlinie betreibt, am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

Der Zug sei mit 250 Menschen an Bord von Salina Cruz an der Pazifikküste ins am Golf von Mexiko gelegene Coatzacoalcos im Bundesstaat Veracruz unterwegs gewesen. Das Unglück ereignete sich kurz hinter Salina Cruz bei Asunción Ixtaltepec.

Neue Eisenbahnstrecke

Präsidentin Claudia Sheinbaum (63) zufolge wurden die Verletzten in Krankenhäusern in Salina Cruz und weiteren Orten eingewiesen. Sie habe den Marineminister und einen für Menschenrechte zuständigen Staatssekretär des Innenministeriums angewiesen, die betroffenen Familien vor Ort persönlich zu betreuen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein.

Die Interozeanischer Korridor genannte Eisenbahnstrecke auf dem Landstrick zwischen der Pazifikküste und dem Golf von Mexiko ist seit 2023 in Betrieb. Die Strecke ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte von Sheinbaums Vorgänger, Andrés Manuel López Obrador (72).