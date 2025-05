Auf Gefängniszaun erwischt Katze in Costa Rica als Drogenkurier eingespannt

Eine kleine Katze wurde in Costa Rica beim Schmuggeln von Drogen in ein Gefängnis erwischt. Das Tier hatte Marihuana und Crack am Körper befestigt und wurde von Wärtern eingefangen.

Publiziert: 05:39 Uhr