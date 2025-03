Am Samstagnachmittag wurde ein Fahrzeug auf der Insel Bali von einer Palme getroffen. Die Insassen, eine Schweizerin und ihr Fahrer, mussten aus dem Auto befreit und ins Spital gebracht werden.

Palme kracht auf Auto von Schweizerin – am Kopf verletzt

1/2 Das Auto wurde beim Vorfall stark beschädigt. Foto: Humas Polres Karangasem

Fabrice Obrist Redaktor News

Gegen 13.30 Uhr war am Samstag die Schweizerin O.C.* (46) mit ihrem Fahrer K.S.* (58) im Bezirk Karangasem auf Bali unterwegs. Dabei stürzte plötzlich eine Palme auf das Auto. «Die Palme mit einer Länge von etwa 15 Metern fiel auf das vorbeifahrende Auto», so die örtliche Polizei.

Wie das Nachrichtenportal Kompas.com schreibt, erlitt die Schweizerin beim Vorfall Verletzungen am Kopf und am rechten Knie. Ihr Fahrer erlitt Verletzungen am Hals, der Hüfte und seiner Wirbelsäule. Beide Opfer wurden von Anwohnern aus dem Auto befreit und ins Spital gebracht. Ihr derzeitiger Zustand ist nicht bekannt.

Gemäss der Polizei herrschten zum Zeitpunkt des Unglücks «regnerische Wetterbedingungen und starker Wind» auf der Insel. Beim Auto handelt es sich um einen Toyota Avanza. Dieses wurde durch die herunterfallende Palme stark beschädigt.

*Namen gekürzt