Deutscher schmeisst 71'000 Euro aus dem Fenster

Ein Mann aus Jena in Deutschland fiel auf Trickbetrüger herein und warf 71.000 Euro aus dem Fenster. Ein Unbekannter gab sich als Anwalt aus und behauptete, die Tochter des Mannes habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse freigekauft werden.

Ein Mann ist in Thüringen auf Trickbetrüger hereingefallen und hat 71'000 Euro (66'000 Franken) aus einem Fenster geworfen. Ein unbekannter Anrufer gab sich gegenüber dem Rentner aus Jena als Anwalt aus und behauptete, dessen Tochter habe einen tödlichen Autounfall verursacht und könne nur mit viel Geld freigekauft werden, wie die Polizei in Jena am Donnerstag mitteilte.

Der betagte Mann schenkte dem Glauben und warf einen Beutel mit 71'000 Euro (66'000 Franken) aus seinem Fenster. Vor dem Haus fing ein unbekannter Mann die Tasche auf und verschwand damit. Erst als der Thüringer mit seiner Tochter Kontakt hatte, flog der Betrug auf. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.