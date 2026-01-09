DE
Auch Vize-Premier schmeisst hin
Ukrainischer Verteidigungsminister tritt zurück

Kürzlich hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Personaländerungen in seinem Kabinett angekündigt. Am Freitag haben der ukrainische Verteidigungsminister und der Vize-Premierminister des Landes offiziell ihren Rücktritt eingereicht.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat kürzlich personelle Änderungen in seinem Kabinett angekündigt.
Marian Nadler

Zwei hochrangige Minister im Kabinett des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) treten zurück. Verteidigungsminister Denys Schmyhal (50) und Vize-Premierminister Mychajlo Fedorow (34) haben dem ukrainischen Parlament ihre Rücktrittsgesuche vorgelegt. Die Werchowna Rada wird diese in Kürze prüfen. In der Regel werden diese Gesuche angenommen. Der ukrainische Präsident Selenski hatte vor wenigen Tagen eine Personalrochade in seinem Kabinett angekündigt.

+++Update folgt+++

