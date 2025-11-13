DE
FR
Abonnieren

Auch Massnahmen in der Schweiz
Grosse Razzia gegen islamistische Propaganda in Deutschland

Deutsche Behörden gingen am Donnerstag in zwölf Bundesländern mit über 100 polizeilichen Massnahmen gegen islamistische Online-Propaganda vor. Auch in Österreich und der Schweiz fanden entsprechende Aktionen statt.
Publiziert: vor 48 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
In Deutschland fanden in zwölf Bundesländern Durchsuchungen statt.
Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Darum gehts

  • Deutsche Behörden gehen gegen islamistische Propaganda im Internet vor
  • Koordinierte Aktion in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt
  • Über 50 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt und zahlreiche Beschuldigte vernommen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Mit insgesamt über 100 polizeilichen Massnahmen sind deutsche Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag in zwölf Bundesländern gegen die Verbreitung islamistischer Propaganda im Internet vorgegangen. Dies teilt das Bundeskriminalamt auf seiner Webseite mit. 

Dabei befand sich Deutschland offenbar im Austausch mit der Schweiz: «Zeitgleich fanden auch in Österreich und der Schweiz entsprechende Massnahmen statt», heisst es in dem Communiqué. 

Eine Reihe an Verstössen

In Deutschland wurden unter anderem über 50 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt und zahlreiche Beschuldigte vernommen. Die Beschuldigten seien vor allem Jugendliche und Heranwachsende, die relevante Adressaten und Verbreiter islamistischer Propaganda im Internet sind.

Die zugrundeliegenden Straftaten seien in der Hauptsache Verstösse, wie das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Zuwiderhandlungen gegen Verbote und Volksverhetzung. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen