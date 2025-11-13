Darum gehts
- Deutsche Behörden gehen gegen islamistische Propaganda im Internet vor
- Koordinierte Aktion in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt
- Über 50 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt und zahlreiche Beschuldigte vernommen
Mit insgesamt über 100 polizeilichen Massnahmen sind deutsche Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag in zwölf Bundesländern gegen die Verbreitung islamistischer Propaganda im Internet vorgegangen. Dies teilt das Bundeskriminalamt auf seiner Webseite mit.
Dabei befand sich Deutschland offenbar im Austausch mit der Schweiz: «Zeitgleich fanden auch in Österreich und der Schweiz entsprechende Massnahmen statt», heisst es in dem Communiqué.
Eine Reihe an Verstössen
In Deutschland wurden unter anderem über 50 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt und zahlreiche Beschuldigte vernommen. Die Beschuldigten seien vor allem Jugendliche und Heranwachsende, die relevante Adressaten und Verbreiter islamistischer Propaganda im Internet sind.
Die zugrundeliegenden Straftaten seien in der Hauptsache Verstösse, wie das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Zuwiderhandlungen gegen Verbote und Volksverhetzung.