Am Montag stürzte ein Bus in Guatemala von einer Autobahn in eine Schlucht. Insgesamt befanden sich über 70 Personen im Fahrzeug. Mindestens 50 Personen starben.

1/5 Ein Bus in Guatemala stürzte von einer Autobahnbrücke in eine Schlucht. Foto: AFP

Bei einem Busunglück in Guatemala sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Personen wurden schwer verletzt und Überlebende wurden im Wrack eingeklemmt. Der Bus mit mehr als 70 Insassen sei am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt Guatemala-Stadt von einer Brücke in eine Schlucht gestürzt und in einem von Abwasser verunreinigten Fluss gelandet, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.

Das Unglück ist eines der schlimmsten in dem zentralamerikanischen Land seit Jahren. Präsident Bernardo Arévalo erklärte seine Bestürzung über den Unfall und ordnete eine Staatstrauer an. «Heute ist ein schwieriger Tag für die guatemaltekische Nation», erklärte Arévalo.

Laut der Feuerwehr verlor der Fahrer die Kontrolle über den Bus, rammte mehrere kleine Fahrzeuge, durchbrach dann die Leitplanke und stürzte in die Tiefe. Unter den Opfern sollen sich auch Kinder befinden. Der Präsident von Guatemala, Bernardo Arévalo rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Das Unglück ereignete sich auf der Belize-Brücke, der wichtigsten Verbindungsbrücke zu Regionen im Norden und Nordosten der Hauptstadt. Warum es dazu kam, blieb zunächst unklar. Der Kommunikationsminister Guatemalas, Miguel Ángel Díaz, erklärte, dass der verunglückte Bus über eine gültige Lizenz verfügt