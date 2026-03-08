Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in mehreren Teilen des südwestdeutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz angerichtet. Auch in der Schweiz war das Glühen am Himmel zu erkennen.

Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem. Auch in der Schweiz war der Meteorit zu sehen – ein Blick-Leser schaffte es, den weissen Lichtschweif zwischen Lenzburg AG und Leibstadt AG in einem Video einzufangen.

In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen unter anderem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.