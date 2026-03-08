Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem. Auch in der Schweiz war der Meteorit zu sehen – ein Blick-Leser schaffte es, den weissen Lichtschweif zwischen Lenzburg AG und Leibstadt AG in einem Video einzufangen.
In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen unter anderem aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.
0:23
Sekundenlang sichtbar:Meteorit am Nachthimmel in Rheinland-Pfalz