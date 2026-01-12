Schneefall und Glatteis haben am Montagmorgen den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen erheblich beeinträchtigt. Bereits in den frühen Stunden wurden zahlreiche Verbindungen gestrichen – darunter auch in die Schweiz.

Am Frankfurter Flughafen sind am Montag in der Früh angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden. Von den im Tagesverlauf geplanten 1052 Flügen seien 98 annulliert, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Davon betroffen sind auch einige Flüge in die Schweiz. So wurden Lufthansa-Flug LH1212 nach Genf, Flug EN 8116 nach Zürich sowie eine Zugverbindung nach Basel annulliert.

Vom Flughafen München sind derweil zwei weitere Flüge in die Schweiz annulliert.

«Angespannter Winterbetrieb»

Die Zahl könne im Tagesverlauf noch steigen, sagte die Sprecherin von Fraport zur deutschen Nachrichtenagentur DPA. Der Flughafen starte mit einem «angespannten Winterbetrieb» in den Tag, man rechne mit erheblichen Beeinträchtigungen. Der grosse Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien 34 Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.



Die Passagiere würden dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen.

Geburt bei Minusgraden

Besonders die Region Hessen ist von Glatteis betroffen. Es gilt Alarmstufe Rot! Für Schüler in den Bundesländern Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gilt Fernunterricht.

Bei eisiger Kälte brachte eine Frau am Sonntagabend in Hamburg ihr Baby auf einer verschneiten Strasse in einem SUV zur Welt. Wie «Bild» berichtet, wurde sie auf dem Weg ins Spital von starken Wehen überrascht. Sofort hielt der Vater seinen Wagen an und wählte den Notruf. Unter Anleitung per Telefon brachte die Frau ihr Baby im Auto zur Welt. Mutter und Neugeborenes wurden anschliessend versorgt und in eine Klinik gebracht.

