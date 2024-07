Die Familie war vom Gewitter überrascht worden und unter einen Baum geflüchtet (Symbolbild).

Wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Montag mitteilte, erlag ein 14 Jahre altes Mädchen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Sie gehörte zu einer achtköpfigen Familie, die am Sonntag vor einer Woche in einem Delmenhorster Park von einem Blitz getroffen worden war.

Das Mädchen musste genau wie ihr fünf Jahre alter Bruder bereits nach dem Blitzeinschlag wiederbelebt werden. Die Polizei machte keine Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand des Fünfjährigen; in den ersten Tagen nach dem Unglück galt dieser ebenfalls noch als lebensbedrohlich. Die anderen Familienmitglieder befanden sich bereits nach dem Blitzeinschlag nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Familie war an einem Grillplatz von dem Gewitter überrascht worden und hatte unter einem Baum Zuflucht gesorgt.