Attacke im Golf von Guinea
Europäischer Frachter von Piraten angegriffen – 12 Seeleute entführt

Ein Frachtschiff wurde am Montag im Golf von Guinea von Piraten überfallen. Neun Seeleute wurden ersten Berichten zufolge entführt.
Der Angriff fand im Golf von Guinea statt.
  • Seeleute von europäischem Tanker entführt
  • Piraten griffen Tanker am Montag an
  • Ein Matrose verletzt
Janine Enderli

Ein unter portugiesischer Flagge fahrender LPG-Tanker ist vor Äquatorialguinea von Piraten angegriffen worden. Dabei sollen mindestens neun Seeleute entführt worden sein, wie das Schifffahrtsportal Splash247 berichtet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. 

Nach Angaben der Sicherheitsfirma Vanguard wurde die CGas Saturn am frühen Montagmorgen rund 50 Seemeilen westlich von Mbini geentert. Der 2003 gebaute Gastanker, der dem dänischen Unternehmen Christiania Gas gehört, war auf dem Weg nach Malabo, als der Überfall stattfand. Vier Besatzungsmitglieder blieben an Bord zurück, eines davon offenbar verletzt. 

+++Update folgt+++

