Ein Frachtschiff wurde am Montag im Golf von Guinea von Piraten überfallen. Neun Seeleute wurden ersten Berichten zufolge entführt.

Darum gehts Seeleute von europäischem Tanker entführt

Piraten griffen Tanker am Montag an

Ein Matrose verletzt

Janine Enderli Redaktorin News

Ein unter portugiesischer Flagge fahrender LPG-Tanker ist vor Äquatorialguinea von Piraten angegriffen worden. Dabei sollen mindestens neun Seeleute entführt worden sein, wie das Schifffahrtsportal Splash247 berichtet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag.

Nach Angaben der Sicherheitsfirma Vanguard wurde die CGas Saturn am frühen Montagmorgen rund 50 Seemeilen westlich von Mbini geentert. Der 2003 gebaute Gastanker, der dem dänischen Unternehmen Christiania Gas gehört, war auf dem Weg nach Malabo, als der Überfall stattfand. Vier Besatzungsmitglieder blieben an Bord zurück, eines davon offenbar verletzt.

