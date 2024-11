Schockierender Vorfall in Indien: Ein 25-Jähriger ist kurz vor seiner zeremoniellen Verbrennung aufgewacht. Die Polizei ermittelt nun, wie das passieren konnte.

Arztpanne in Indien

In Indien nehmen Verwandte und Freunde Abschied, indem die Toten auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Foto: AFP

Auf einen Blick Tot geglaubter Mann erwacht vor Verbrennung, stirbt später im Krankenhaus

Ärzte erklärten Mann fälschlicherweise für tot, ohne gründliche Untersuchung

AFP Agence France Presse

In Indien ist ein tot geglaubter junger Mann kurz vor seiner geplanten rituellen Verbrennung wieder zu Bewusstsein gekommen. Der 25-jährige Rohitash K.* war bereits auf einem Scheiterhaufen aufgebahrt, als der angeblich Verstorbene sich regte, wie Mediziner am Samstag mitteilten. Der junge Mann wurde daraufhin behandelt, starb aber letztlich tatsächlich.

Zuerst war K., der unter Sprachschwierigkeiten und Hörproblemen litt, den Angaben zufolge am Donnerstag in Jhunjhunu im westlichen Bundesstaat Rajasthan erkrankt in eine Klinik eingeliefert worden. Indischen Medien zufolge hatte er einen epileptischen Anfall erlitten. Beim Eintreffen im Krankenhaus habe ein Arzt den jungen Mann für tot erklärt.

Körper wurde nicht weiter untersucht

Statt eine Autopsie zur Bestimmung der Todesursache vorzunehmen, liess der behandelnde Arzt den vermeintlichen Toten in eine Leichenhalle bringen, um ihn auf seine Verbrennung nach hinduistischem Ritus vorzubereiten. Der ärztliche Leiter der Klinik sagte der Nachrichtenagentur AFP, der zuständige Arzt habe den Autopsiebericht ausgestellt, ohne die vermeintliche Leiche tatsächlich näher untersucht zu haben. Kurz vor der geplanten Verbrennung habe sich aber gezeigt, dass K. lebendig war und atmete.

Der junge Mann wurde daraufhin eilig erneut ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Am Freitag hätten die Ärzte ihn jedoch für tot erklären müssen. Wegen der vorangegangenen Fehler wurden drei Ärzte suspendiert, wie die Behörden mitteilten. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

* Name bekant