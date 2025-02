Argentinien Blutroter Fluss beunruhigt Menschen in Argentinien

Blutrotes Wasser in einem Fluss haben in Argentinien die Anwohner beunruhigt. Die Bewohner der Gemeinde Avellaneda in der Nähe der Hauptstadt Buenos Aires vermuteten am Donnerstag Umweltverschmutzung als Ursache.

