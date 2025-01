Antiquitäten im Wert von 71'000 Euro Deutscher Zoll erwischt Teekannen-Schmuggler aus der Schweiz

Teure Teezeremonie am Zoll: Bei einer Kontrolle in Deutschland wurden chinesische Antiquitäten im Wert von 71'000 Euro sichergestellt. Der Schmuggler gab an, dass er die Kanne und die Schälchen in der Schweiz gekauft habe.