Ein junger Mann soll in Deutschland laut Medienberichten Anschläge auf grössere Menschenmengen geplant haben. Er wurde ausgerechnet in Magdeburg festgenommen.

Darum gehts Ein Mann plante Anschläge auf Menschenmengen in Deutschland und wurde festgenommen

Die deutschen Behörden warnen verstärkt vor islamistischen Gewalttaten

Sechs Tote und 323 Verletzte bei Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024

Marian Nadler Redaktor News

Ein junger Mann (21) ist laut übereinstimmenden Medienberichten in der deutschen Stadt Magdeburg festgenommen worden. Er soll Anschläge auf grössere Menschenmengen geplant haben.

Der Zentralasiate wurde am Freitag in Gewahrsam genommen, berichtete «Bild». Das Innenministerium des Bundeslandes Sachsen-Anhalt bestätigte den Einsatz auf Anfrage der Zeitung «Volksstimme». Die Ingewahrsamnahme sei erfolgt, «um die Durchführung der von ihm geäusserten Anschlagspläne auf grössere Menschenmengen zu verhindern». Es bestehe zudem der Verdacht auf eine islamistische Motivation.

Immer wieder planen Islamisten Anschläge in Deutschland

Am Abend des 20. Dezember des vergangenen Jahres war ein Mann aus Saudi-Arabien mit seinem Auto in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Personen wurden getötet und mindestens 323 weitere verletzt.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben zuletzt verstärkt vor islamistischen Gewalttaten gewarnt. In Niederbayern wurden in den vergangenen Tagen vier Verdächtige inhaftiert. Sie sollen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben.