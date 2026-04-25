Drama in London: Influencerin Klaudia Zakrzewska stirbt, nachdem sie von einem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin, eine frühere X Factor-Finalistin, steht wegen Mordes vor Gericht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Klaudia Zakrzewska (†32) stirbt, nachdem sie von Auto in London überfahren wurde

Fahrerin war «X Factor»-Finalistin Gabrielle Carrington, Anklage auf Mord geändert

Über 19'100 Franken Spenden für Zakrzewskas Familie auf Gofundme gesammelt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die polnische Influencerin Klaudia Zakrzewska (†32) ist am Samstag im Spital verstorben, nachdem sie von einem Auto überfahren wurde, wie die «Daily Mail» berichtet. Der tragische Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 19. Aprils vor einem Nachtclub in der Argyll Street in Soho, London. Laut Polizeiangaben wurde Zakrzewska von einem schwarzen Mercedes erfasst, der von der ehemaligen britischen «X Factor»-Finalistin Gabrielle Precious Carrington (29) gesteuert wurde.

Zakrzewska, die auf Instagram und Tiktok unter dem Namen «Klaudiaglam» bekannt war, wurde zunächst ins Spital gebracht, wo sie schliesslich am Samstag ihren Verletzungen erlag. Carrington hatte es im Jahr 2013 bis ins Live-Finale der Musik-Castingshow «The X Factor» geschafft und war früher ein Mitglied der Girlgroup «Miss Dynamix». Auf Instagram besitzt die Influencerin über 362'000 Follower. Zunächst hatte Carrington unter Anklage wegen versuchten Mordes gestanden. Nun wurde die Anklage nach dem Tod Zakrzewskas auf Mord geändert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Neben Mord auch Trunkenheit am Steuer zur Last gelegt

Es wird angenommen, dass Zakrzewska vor dem Crash vor dem Club in einen heftigen Streit verwickelt gewesen war, berichtet «Daily Mail». Neben Zakrzewska wurden bei dem Vorfall auch ein 58-jähriger Mann schwer und eine Frau in den Dreissigern leicht verletzt. Die Polizei erklärte, dass der Vorfall nicht als terrorbezogen eingestuft wird. Carrington wird ausserdem gefährliches Fahren, Trunkenheit am Steuer und das Verursachen von Verletzungen zur Last gelegt. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen.

Die Mutter von Klaudia Zakrzewska hatte zuvor auf Gofundme um Unterstützung für die medizinischen Kosten und rechtliche Hilfe gebeten. Nach Zakrzewskas Tod flossen fast 18'000 Pfund (rund 19'100 Franken) an Spenden ein. Die Untersuchungen der Polizei dauern an.