Jetzt sprechen hochrangige Trump-Beamte im Kongress

«Solche heiklen Daten sollten nie über eine öffentliche App diskutiert werden»

Zunächst hat jedoch Senator Mark Warner (Vizepräsident des Ausschusses) von den Demokraten das Wort. «Es kann nicht sein, dass solche Informationen über ein unverschlüsseltes System diskutiert werden», nimmt er sogleich auf die durchgesickerten Informationen zum Jemen Bezug.

«Es ist mir ein Rätsel, dass all diese hochrangigen Leute in der Gruppe waren und sich niemand auch nur die Mühe gemacht hat, die Sicherheitzu überprüfen. Wer sind all diese Namen? Wer sind sie? Nun, offenbar war auch ein Journalist dabei», so Warner vor dem Senat.