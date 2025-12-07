Bei einem Angriff am Flughafen London Heathrow wurden 21 Menschen durch Pfefferspray verletzt. Der Vorfall mündete in einem Verkehrschaos rund um das wichtigste europäische Luftverkehrs-Drehkreuz. Ein 31-jähriger Mann wurde festgenommen.

Laut Zeugenaussagen und Aufnahmen aus Überwachungskameras hätten vier Männer im Fahrstuhl eines Flughafen-Parkhauses einer Frau den Koffer geraubt und dabei Pfefferspray versprüht, sagte Polizeisprecher Peter Stevens. Durch das Spray seien 21 Menschen verletzt worden, darunter eine Dreijährige. Ein 31-Jähriger wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen.

Mädchen (3) verletzt

Die unmittelbar Beteiligten hätten sich anscheinend gekannt, sagte Stevens. Der genaue Hintergrund sei noch unklar, es handele sich aber offenbar um einen «isolierten Vorfall». Sanitäter kümmerten sich vor Ort um 21 Verletzte, fünf von ihnen mussten ins Spital.

Der Vorfall und der damit verbundene Einsatz von Polizei und Rettungskräften führte zu Verkehrschaos rund um den passagierreichsten Flughafen Europas. «Wir haben anderthalb Stunden im Verkehr festgesteckt», klagte Jayesh Patel, der mit seiner Familie eigentlich einen Flug nach Indien nehmen wollte.

«Wir sind zum Abfluggate gerannt, haben das Check-In um drei Minuten verpasst und wurden abgewiesen», sagte er. «Jetzt müssen wir 160 Kilometer zurück nach Hause fahren.»