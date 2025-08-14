Mehrere Polizisten wurden bei einem Angriff in Virginia verletzt. Der Täter ergab sich nach Verhandlungen den Sicherheitskräften.

Darum gehts Grosseinsatz der Sicherheitskräfte nach Angriff in Virginia

«Daily Mail»: Zwei verletzte Polizisten

Gabriel Knupfer Redaktor News

Im US-Bundesstaat Virginia schoss ein Täter auf mehrere Polizisten, wie lokale Medien und weitere Quellen auf der Plattform X berichteten. Die Tat löste einen Grosseinsatz von Polizei und US-Marschalls aus.

Bilder aus der Nähe des Tatorts zeigten gepanzerte Fahrzeuge, Swat-Personal, sowie Feuerwehr- und Krankenwagen. Der Schütze soll sich zunächst in einem Wohnhaus verbarrikadiert haben. Später meldeten Augenzeugen, dass sich der mutmassliche Täter ergeben habe.

Laut einem Post auf X wurden drei Polizisten verletzt. Ein Beamter musste demnach mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Die britische «Daily Mail» schreibt von mindestens zwei verletzten Polizisten. Die Polizei habe versucht, einen Haftbefehl zu vollstrecken, als es zum Angriff kam.