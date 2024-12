In diesem Häuserblock kam die Frau ums Leben. Foto: Google Street View

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Schottland ist eine Frau (†41) von einem Hund tödlich verletzt worden. Die Rettungskräfte seien am Samstagabend zu einer Wohnung in Aberdeen gerufen worden, teilte die Polizei mit. Die Frau sei noch vor Ort für tot erklärt. Ermittler sollen klären, was passiert ist. Der Hund wurde eingeschläfert. «Sie war eine geliebte Mutter, Tochter und für viele eine Freundin und wird von allen, die sie kannten, schmerzlich vermisst werden», teilte die Familie der Frau in der Polizeimitteilung mit.