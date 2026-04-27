Der russische Geheimdienst FSB hat in der Republik Komi angeblich einen Drohnenangriff auf eine Ölanlage vereitelt. Zwei mutmassliche Täter wurden bei einem Schusswechsel getötet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FSB vereitelt Drohnenangriff auf Raffinerie in Komi, Russland

Zwei Personen planten «Terroranschlag», wurden bei Festnahme getötet

Russische staatliche Nachrichtenagentur berichtet von Drohnenfund und Schusswechsel vor Ort War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat einen «Terroranschlag» auf eine Ölförderanlage in der nordwestrussischen Republik Komi vereitelt. So schreibt es die russische staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti auf Telegram.

Zwei Einwohner der Stadt Uchta hätten für den ukrainischen Geheimdienst gearbeitet und einen Drohnenangriff auf die Raffinerie geplant. Mitarbeiter des FSB hätten versucht, sie festzunehmen, als sie die für den Angriff vorgesehenen Drohnen aus einem Versteck holten.

Anschliessend kam es zu einem Schusswechsel. Beide Täter wurden getötet. Die Ukraine äusserte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig verifizieren.