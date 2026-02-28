DE
Angriff auf Dubai
Leser filmt Raketenabwehr vom Pool aus

Ein Leser macht gerade Ferien in Dubai. Per Zufall filmt er vom Swimming Pool aus einen abgewehrrten Angriff des Irans.
Publiziert: vor 44 Minuten
USA und Israel greifen Iran an
