Ryanair lässt Grossvater nicht mitfliegen – Familie empört

Eine spanische Familie erlebte am Flughafen Eindhoven einen Schock: Ryanair verweigerte dem mitgereisten Grossvater den Rückflug. Der Grund: eine Angestellte akzeptierte den legalen Ausweis des Mannes nicht.

Foto: imago/Björn Trotzki

Eine spanische Familie aus Castelló erlebte kürzlich eine unerfreuliche Überraschung am Flughafen Eindhoven in den Niederlanden. Wie das «Mallorca Magazin» berichtet, wollte die Familie nach ihren Kurzferien in einen Flieger der irischen Fluggesellschaft Ryanair steigen.

Eine Angestellte von Ryanair kontrollierte die Ausweisdokumente der Familie. Doch der Personalausweis des Grossvaters (89) machte sie stutzig. Sie schlug vor, die Familie solle ohne Opa Luis fliegen. Ein Schock für die Familie.

Angestellte erkannte legalen Ausweis nicht an

Der Grund für die Verweigerung: Der Grosspapi besitzt einen unbefristeten spanischen Ausweis, der bis zum Tod gültig ist. Die Ryanair-Mitarbeiterin erkannte dieses Dokument jedoch nicht an und hielt das Ablaufdatum 2099 für verdächtig. Von ihrer Entscheidung liess sie sich auch nicht abbringen.

Die Familie weigerte sich verständlicherweise, den Grossvater allein zu lassen. Stattdessen mussten sie eine zusätzliche Nacht in Eindhoven verbringen und neue Flugtickets buchen. Der Vorfall verursachte der Familie schlussendlich Mehrkosten in Höhe von 1560 Euro (rund 1470 Franken) für Unterkunft und neue Flüge.

Die Billigfluggesellschaft geriet in jüngster Vergangenheit bereits wegen strenger Handgepäckregeln und unfreundlichen Verhaltens des Personals in Kritik.