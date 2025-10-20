DE
FR
Abonnieren

Anfang Oktober
Franzosen entern Schiff der russischen Schattenflotte

Französische Marinesoldaten haben einen Öltanker der russischen Schattenflotte geentert. Der Kapitän und der Erste Offizier wurden verhaftet.
Publiziert: vor 40 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen